На Вінниччині зафіксовано 109 випадків спалювання сухої трави

Незважаючи на звернення Державної інспекції техногенної безпеки України, мешканці області продовжують спалювати сміття та сільськогосподарські залишки на полях та приватних ділянках. Пориви сильного вітру та неконтрольоване спалювання призвели до випадків загоряння приватних помешкань.

Як повідомили в Управлінні Держтехногенбезпеки у Вінницькій області, протягом минулих вихідних на вінниччині було зафіксовано 109 випадків спалювання сухої трави.

Так, 24 березня після вигорання сухої трави, вогонь перекинувся на дачний масив у с. Сальник Калинівського району, внаслідок чого господарчі споруди трьох громадян були повністю знищені. У той самий день в результаті розповсюдження вогню по відкритій території пошкоджено вікна та двері у житловому будинку в смт Вендичани Могилів-Подільського району.

25 березня у с. Мізяків Калинівського району вогонь перекинувся на територію місцевого цегельного заводу, внаслідок чого знищено дерев’яну споруду та шиферну покрівлю площею близько 300 квадратних метрів.

Тривожним сигналом є загоряння сухої трави на території села Кисляк Гайсинського району, внаслідок чого було пошкоджено 20 листвяних дерев.

Спалювання сухої трави є прямою загрозою екосистемі області,. Варто лише згадати минулорічні випадки лісових пожеж, які хвилею прокотились по території країни.

Саме на необхідності запобігання пожежам в обласній екосистемі наголошувалось на спільній нараді, в якій брали участь представники Управління Держтехногенбезпеки, Територіального управління МНС, Управління лісового та мисливського господарства, підприємства Віноблагроліс та Служби автомобільних доріг області.

Насамперед під час наради обговорювались питання взаємодії у профілактиці пожеж та організації спільних дій у разі їх виникнення. Особливу увагу було приділено порядку залучення техніки Віноблагролісу місцевих пожежних команд до ліквідації лісових пожеж.