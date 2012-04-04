Наталя Королевська балотуватись по "мажоритарці" не буде

Лідерка партії “Ураїна - вперед!” Наталя Королевська Вінницю увагою не обділяє. Сьогодні о 17.00 вона першими в державі презентуватиме вінничанам своє дітище - програму “Нова економіка — нова країна”. А перед тим зустрілася із журналістами.

Як повідомила пані Королевська, до програми увійшли її власні економічні ініціативи та пропозиції громадських лідерів, котрі спочатку у вигляді сотні законопроектів вона намагалася провести через паламент. Із двадцятки прийнятих ВР працює заледве половина через недолугу економічну політику чинного Уряду. Відтак, каже Королевська, буде домагатися відставки азаровського Кабміну.

Що ж до власне програми “нової економіки” то, за словами пані Наталі, в неї закладено концепти, які мають призвести до “якісних змін життя кожної людини та покращення економіки кожного гаманця”, а не псевдодосягнення макроекономічних показників, котрі залишають поза увагою щомісячні “дефолти” пересічного Українця.

Завісно, йшлося й про грядущі парламентські вибори. Наталя Корлевська задекларувала, що її політична сила має стати тим соціальним і політичним ліфтом, який допоможе прийти до влади молодим політикам нової формації, які замінять чинну політичну еліту. А саме, тих політиків, котрі поперемінно перебувають то у владі, то в опозиції, і вже 20 років конвертують економіку України до власних кишень.

Сама ж вона планує очолити список партії “україна — вперед!” і, попри очікування, по мажоритарному округу до парламенту не балотуватиметься.