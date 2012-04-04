Міс Україна 2011 підтримує проект "Швидка юридична допомога"

Соціальний проект „Швидка юридична допомога” – юридична клініка Європейського зразка, створена ініціативною групою досвідчених юристів України. По своїй суті проект є унікальним та безкоштовним інструментом вирішення соціально-побутових проблем, що мають в основі юридичний аспект.

- Метою нашого проекту є не лише допомога у вирішенні проблеми, а насамперед інформування громадян та побудова комплексного алгоритму вирішення їхніх юридичних питань у формі юридичних консультацій, - зазначив на прес-конференції автор проекту юрист Максим Пашковський.

Він також наголосив на тому, що проект в першу чергу покликаний допомогти молоді.

- Студентський парламент Вінниччини є першим органом, який займається безпосередньо питанням правової обізнаності молоді, - говорить голова Юридичного комітету Студентського парламенту Вінниччини Тетяна Подолян. – Адже сьогодні з боку суспільства існує певна недовіра до судової системи, а з іншого боку, в більшості випадків юридична консультація коштує недешево. Ми плануємо обїхати всі вищі навчальні заклади Вінницької області і поінформувати студентство про існування такого проекту.

Тетяна Подолян стверджує, що в переважній більшості студентство звертається з проблемами щодо захисту своїх цивільних прав, пошуку першого робочого місця, в питаннях Сімейного кодексу тощо.

За словами Максима Пашковського, солідність цього проекту підтверджується підтримкою таких організацій як „Фундація правників Вінниччини”, „Клуб успішних людей”, „Територія мам” та ін. Виказали свою підтримку особисто „Міс Україна-2011” Ярослава Куряча та фронтмен групи „Strong Тimе”, учасник шоу „Голос країни” Олександр Онофрійчук.

Неординарність проекту також полягає в тому, що будь-хто за бажанням має змогу отримати віртуальну юридичну консультацію в мережі Інтернет на публічній сторінці проекту http://vk.com/law_consulting.

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