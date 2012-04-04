Ірина Касьян очолить громадську приймальню "України — вперед!"

Наталя Королевська ще не визначилась із тим, хто очолить на Вінниччині обласну організацію партії “Україна — вперед”, проте вже готова відкрити у Вінниці громадську приймальню.

Про це Королевська повідомила на прес-конференції у Вінниці.

- Ми вже тривалий час тісно співпрацюємо з Іриною Касьян і нашу громадьку приймальню очолить саме вона.

Ірина Касьян - директор Вінницького Центру проблем підприємництва (м. Вінниця), голова Вінницького осередку ВГО «Громадянський рух «Вперед!». Відома вінничанам як організатор акцій протесту підприємців проти прийняття нового Податкового Кодексу, брала участь у “подаковому майдані”.