Ірина Касьян очолить громадську приймальню "України — вперед!"

17:11, 04 квітня 2012
Вінниця
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Вирішила Королевська

Наталя Королевська ще не визначилась із тим, хто очолить на Вінниччині обласну організацію партії “Україна — вперед”, проте вже готова відкрити у Вінниці громадську приймальню.

Про це Королевська повідомила на прес-конференції у Вінниці.

- Ми вже тривалий час тісно співпрацюємо з Іриною Касьян і нашу громадьку приймальню очолить саме вона.

Ірина Касьян -  директор Вінницького Центру проблем підприємництва (м. Вінниця),  голова Вінницького осередку ВГО «Громадянський рух «Вперед!». Відома вінничанам як організатор  акцій протесту підприємців проти прийняття нового Податкового Кодексу,  брала участь у “подаковому майдані”.

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