"Новосвіт" завершив будівництво першої черги сонячної електростанції

Зовнішньоекономічна асоціація "Новосвіт" (Вінниця) наприкінці березня завершила будівництво першої черги сонячної електростанції "Цекинівська" (біля села Цекинівка, Ямпільський район Вінницької області) потужністю 125 кВт.

Про це з посиланням на представника компанії повідомили “Українські Новини”

За його словами, будівництво станції заплановано в 4 черги, її загальна установлена потужність складе 1 417 кВт.

Як повідомлялося, у "Новосвіту" є ще одна сонячна електростанція - Гордашівська (Тальнівський район, Черкаська область) потужністю 102,6 кВт. Вона була введена в експлуатацію в 2011 р.

"Новосвіт" також експлуатує 14 малих гідроелектростанцій у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Івано-Франківської і Тернопільській областях.