Підприємства сплачують штраф, але інвалідів на роботу не беруть

Одним із найважливіших напрямків діяльності відділення Фонду соціального захисту інвалідів у Вінницькій області є здійснення контролю за виконанням вимог ст..19, 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів”. Насамперед – це контроль за виконанням нормативу створення робочих місць для інвалідів, встановлений законодавством на рівні 4% від чисельності працюючих і є обов’язковим для виконання усіма підприємствами.

- У разі невиконання підприємством нормативу створення робочих місць наступають наслідки, підприємство сплачує адміністративно-господарські санкції за кожне нестворене робоче місце в межах нормативу у розмірі річної середньої заробітної плати, - зазначив на прес-конференції директор Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Сергій Полонський. – В 2011 році підприємства сплатили штрафних санкцій на 1 млн. 789 тис. грн. за те, що не взяли на роботу інвалідів.

В 2011 році 3319 підприємств Вінниччини створили робочі місця для інвалідів. Проте це лише 81,9% підприємств Вінниччини. Працівники Фонду стверджують, що таке небажання з боку роботодавців брати інвалідів на роботу часто викликано тим, що ті зловживають своїм соціальним становищем і погрожують роботодавцям „судовими розправами”.