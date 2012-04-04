Юні красуні 7 квітня змагатимуться за корону

На попередньому кастингу з-поміж 56 юних красунь, які, до речі, показували не лише свої зовнішні дані, а й внутрішню красу, обрали аж 24 фіналістки замість 20-ти.

Юні панянки під час конкурсного відбору дефілювали в українському вбранні, а також показували свої творчі здібності.

Конкурс краси «Міні міс Вінниця» спрямований на розвиток та підтримку дитячої творчості, культурне виховання малечі, тому переможницю будуть обирати не лише за зовнішні дані, а й за її артистичність, креативність, вміння поводити себе на сцені.

Усіх учасниць поділили на 3 вікові категорії: І — діти віком від 5 до 7 років, де опинилося 12 дівчаток; ІІ категорія виявилася найбільшою — тут було 22 учасниці від 8 до 10 років і ІІІ категорія — 19 дівчат 11-13 років.

Після конкурсу у Вінниці маленькі і юні переможниці представлять наше місто на конкурсі «Міні Міс Україна 2012», який відбудеться у Києві 12 травня.