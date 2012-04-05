Вінницькі екологи говорили про майбутнє планети Земля

Начальник Держуправління Володимир Крисько взяв участь у роботі пленарного засідання ІІІ міжнародної науково-технічної конференції "Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави".

Як повідомляють у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області, у своїй доповіді "Екологічна складова земель України в умовах ведення сучасного сільського господарства" керівник зосередив увагу на необхідності та проблемах збереження різноманіття видів як умови стійкості та самоорганізації екосистем, умови виживання людини як біологічного виду. Адже втрата одного елементу значно зменшує або, навіть, повністю нівелює здатність цілого комплексу до саморегуляції та самовідновлення. Саме з цією проблемою пов'язане збереження земельних ресурсів як національного надбання.

"Сьогодні вкрай важливо зберегти вцілілі ділянки природних екосистем, ділянки із природною рослинністю – наголосив Володимир Крисько, – зокрема, шляхом включення таких територій до природно-заповідного фонду; до національної та регіональної схем екологічної мережі; шляхом консервації деградованих і малопродуктивних ділянок, їх залуження та заліснення". Також в доповіді йшлося про проблеми в галузі діяльності із збереження видового та ландшафтного різноманіття та шляхи їх вирішення.