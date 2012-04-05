Вінницька районна лікарня 90% коштів сплачує за енергоносії

У рамках проведення в області двомісячника по благоустрою території голова обласної державної адміністрації Микола Джига відвідав територію Вінницького району, який межує з обласним центром. Не залишилась поза увагою і територія Вінницької районної лікарні, зовнішній вигляд якої негативно вразив очільника області.

Як повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА, за результатами поїздки Микола Джига дав доручення розробити план дій щодо впорядкування як зовнішнього вигляду самої будівлі лікарні, так і прилеглої території.

Голова обласної державної адміністрації зауважив про необхідність облаштування місця для паркування автомобілів, озеленення території лікарні, а також максимальної реалізації енергозберігаючих технологій для утеплення будівлі. Адже, як зазначив Микола Джига, більше 90% коштів, які виділяються на утримання лікарні, використовується на розрахунок за енергоносії та тепло. «А це, - за словами губернатора, - не допустимо». Основне завдання, зазначив Микола Джига, докласти максимум зусиль аби забезпечити економію коштів на енергоносії.

Микола Джига зазначив, що дана лікарня має багате внутрішнє наповнення, адже там працює 7 найпотужніших кафедр медичного університету імені М.Пирогова, здійснюються складні операційні втручання різного характеру, працюють кращі медичні фахівці вищого рівня. Щорічно лікарня обслуговує понад 120 тисяч людей, а тому ми повинні зробити все для того, зазначив губернатор, щоб зовнішній вигляд лікарні відповідав її внутрішньому наповненню.

Голова обласної державної адміністрації дав доручення протягом двох днів розробити розпорядження і протягом місяця привести зовнішній стан лікарні до належного вигляду.

«Наше завдання зробити районну лікарню однією з кращих у Вінницькій області» – підкреслив Микола Джига.