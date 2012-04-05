Магістрант Вінницького аграрного переміг у Всеукраїнському конкурсі

Наприкінці березня цього року на базі Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка відбувся другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

Як повідомляє Інтернет-представництво Вінницького національного аграрного університету, відповідно до рішення галузевої конкурсної комісії, на підставі результатів першого етапу (рецензування наукових робіт, поданих на конкурс, розгляду супровідних матеріалів) магістранта Володимира Любина було визнано претендентом на перемогу у другому турі з роботою «Установка з гідроімпульсним приводом для фільтрування вологих дисперсних матеріалів».

За результатами прилюдного захисту в Харківському національному технічному університеті імені Петра Василенка робота Любина В. визнана другою серед вищих навчальних закладів України.