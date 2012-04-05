Податкова ЗМІ не перевірятиме...

Голова ДПС України Олександр Клименко, відповідно до рекомендацій Верховної Ради України щодо забезпечення безперешкодної діяльності ЗМІ у передвиборний період 2012 року, підписав доручення про відміну графіків перевірок ЗМІ на період проведення виборчої кампанії з виборів народних депутатів України.

Отож, представники мас-медіа не включатимуться до плану-графіку проведення перевірок вже з другого кварталу. Таким чином, журналісти матимуть всі умови для об’єктивного та неупередженого висвітлення виборчої кампанії.