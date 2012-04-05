Собака Тіна знайшла в потязі маріхуану
11:22, 05 квітня 2012Вінниця
0 0
Спрацював митний пункт „Дністер”
У пункті пропуску «Могилів-Подільський–Волчинець» митного поста «Дністер» Вінницької митниці спільною оглядовою групою виявлено небезпечний товар під час проведення прикордонно-митного контролю пасажирського поїзда сполученням «Кишинів – Москва».
Під час проведення огляду вагона спрацювала службова собака Тіна. В ніші для інструментів неробочого тамбура одного з вагонів знаходився пеперовий згорток, а в ньому 8 поліетиленових пакетів, наповнених сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, рослинного походження, подібною на марихуану, вагою майже 90 грамів.
Господаря знахідки не виявилося, нині фахівці здійснюють її хімічне дослідження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter