Собака Тіна знайшла в потязі маріхуану

У пункті пропуску «Могилів-Подільський–Волчинець» митного поста «Дністер» Вінницької митниці спільною оглядовою групою виявлено небезпечний товар під час проведення прикордонно-митного контролю пасажирського поїзда сполученням «Кишинів – Москва».

Під час проведення огляду вагона спрацювала службова собака Тіна. В ніші для інструментів неробочого тамбура одного з вагонів знаходився пеперовий згорток, а в ньому 8 поліетиленових пакетів, наповнених сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, рослинного походження, подібною на марихуану, вагою майже 90 грамів.

Господаря знахідки не виявилося, нині фахівці здійснюють її хімічне дослідження.