Декларуй – Україну будуй!

Під таким гаслом триває деклараційна кампанія–2012, яка вийшла на фінішну пряму і завершується 30 квітня 2012 року.

Наразі у податкових інспекціях, насамперед, очікують тих громадян, хто минулоріч мав доходи за кордоном, отримував подарунки чи спадщину, здавав у оренду майно, отримував інвестиційний прибуток. Втім, не варто баритися і тим, хто має намір реалізувати своє право на податкову знижку за рахунок витрат на навчання чи іпотечне кредитування. Адже повернення коштів, згідно законодавства, має відбутися протягом 60 днів після надходження декларації.

Однак, щоб зберегти свій дорогоцінний час, радимо не затягувати до останнього дня, тим більше, якщо ви претендуєте на повернення коштів. Згідно закону це має відбутися протягом 60 днів після надходження декларації.