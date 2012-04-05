Прокурор перевірив, як у в'язням сидиться
12:55, 05 квітня 2012Вінниця
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Проінспектував Стрижавську виправну колонію
Вчора, 4 квітня, прокурор Вінницької області Олександр Мрихин побував у Стрижавській виправній колонії.
Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.
Під час візиту він перевірив комунально-побутові умови утримання колонії, організацію виробничого процесу, провів особистий прийом засуджених.
Олександр Михайлович також ознайомився з роботою міжобласної багатопрофільної лікарні при виправній колонії, поспілкувався з її пацієнтами. Побував і у арештному домі, що відкрився на території колонії минулого року.
За результатами візиту, прокурор області О.М.Мрихин вказав на окремі недоліки і прорахунки у забезпеченні прийнятних для проживання умов утримання засуджених.
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