Кожний десятий економічно активний вінничанин — безробітний

Чисельність зайнятого населення Вінницької області віком 15-70 років за 2011 рік збільшилася порівняно з 2010 роком на 0,6% і становила 698,7 тис. осіб.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Рівень зайнятості населення збільшився з 57,5% до 58,4% (середній по Україні – 59,2%).

Рівень безробіття економічно активного населення, визначений за методологією Міжнародної організації праці, зменшився з 10,0% до 9,7% (середній по Україні – 7,9%), у т. ч. населення працездатного віку – з 11,1% до 10,9% (середній по Україні – 8,6%).

Частина підприємств продовжує запроваджувати режим неповної зайнятості працівників. У 2011р. кількість працівників, які знаходилися у відпустках без збереження заробітної плати складала 5,8 тис. осіб, або 1,8% середньооблікової кількості штатних працівників. Кількість працівників, які працювали в режимі скороченого робочого дня (тижня), становила 26,8 тис. осіб, або 8,5% середньооблікової кількості штатних працівників.

Виходячи з обсягів виконаних робіт (послуг) і випуску продукції, рівень завантаження працівників у 2011р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в цілому по економіці становив 95,1% штатної кількості.