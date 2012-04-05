Держвиконавця райуправління юстиції заскочили на хабарі
В Калинівському районі
Спільними оперативними заходами прокуратури Калинівського району і управління Служби безпеки України у Вінницькій області в м. Калинівка під час отримання готівкових коштів в якості хабара був затриманий державний виконавець відділу державної виконавчої служби Калинівського районного управління юстиції.
Про це повідомилаПрес-служба прокуратури Вінницької області.
“Мзду” посадовець взяв за невиконання ним в примусовому порядку дій зі стягнення з боржника штрафів, виконавчого збору та витрат, пов'язаних з провадженням виконавчих дій.
Сума хабара, на якій заскочили службовця, складає 2000 грн.
За даним фактом прокуратурою Калинівського району стосовно згаданого державного виконавця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
На даний час триває досудове слідство.