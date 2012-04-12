Рок-н-ролл на свій День народження зробить подарунок Шевченкові

Сьогодні, 12 квітня, - серце весни - саме тому Білл Хейлі видав нагора свій доленосний хіт.

Саме через це ми ось вже майже 20 років святкуємо (організовано) цю історичну, так би мовити, подію.

І намагаємося робити це кожен рік по-різному.

Тому цього року до нас приїдуть незвичайні і надзвичайно драйвові гості з Франківська – «Кораллі»

А загалом - приходьте, розслабляйтеся та готуйтеся до свята в міському палаці мистецтв «Зоря».

У програмі - карколомний вихід ведучого, потім концерт, потім фуршет.

Щодо концерту - всі кошти будуть перераховані на будівництво пам'ятнику Т.Г. Шевченко.

Бандітоз Бенд (Вінниця)

Клондайк (Вінниця)

Кораллі (Івано-Франківськ)

Квитки у магазині Мобі Дік, Книгарні Є, та МПМ "Зоря".

Коштують тридцять гривень.

Початок концерту о 18.00