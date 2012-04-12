Рок-н-ролл на свій День народження зробить подарунок Шевченкові
Сьогодні, о 18.00, МПМ «Зоря»
Сьогодні, 12 квітня, - серце весни - саме тому Білл Хейлі видав нагора свій доленосний хіт.
Саме через це ми ось вже майже 20 років святкуємо (організовано) цю історичну, так би мовити, подію.
І намагаємося робити це кожен рік по-різному.
Тому цього року до нас приїдуть незвичайні і надзвичайно драйвові гості з Франківська – «Кораллі»
А загалом - приходьте, розслабляйтеся та готуйтеся до свята в міському палаці мистецтв «Зоря».
У програмі - карколомний вихід ведучого, потім концерт, потім фуршет.
Щодо концерту - всі кошти будуть перераховані на будівництво пам'ятнику Т.Г. Шевченко.
Бандітоз Бенд (Вінниця)
Клондайк (Вінниця)
Кораллі (Івано-Франківськ)
Квитки у магазині Мобі Дік, Книгарні Є, та МПМ "Зоря".
Коштують тридцять гривень.
Початок концерту о 18.00