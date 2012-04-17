У Вінниці відбудеться німецько-польсько-український молодіжний Форум

За підтримки Фонду Петра Порошенка та Фонду Конрада Аденауера, Посольства Німеччини в Україні, польського представництва Фонду Роберта Шумана з 21 по 22 квітня в готелі Поділля у Вінниці пройде великий міжнародний молодіжний форум.

Більш ніж 120 молодих людей, представників політичних, громадських організацій та активістів з України, Німеччини та Польщі обговорюватимуть на цьому форумі питання участі молоді у політиці, європейської інтеграції України, зміни клімату та енергетичної політики, вільних виборів в Україні, а також переосмислення минулого.

«Німецько-польсько-український молодіжний форум – це площадка, на якій будуть створені умови для започаткування діалогу між представниками громадських організацій, урядів та ЗМІ. Завдяки відкритому обміну думками, який спрямовано на досягнення взаєморозуміння, ідеї демократії, свободи слова та верховенства права втілюватимуться в Україні, а носіями цих цінностей стане наша молодь», - зазначив Петро Порошенко, голова фонду – співорганізатор форуму.