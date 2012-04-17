17-річна дівчина хотіла накласти на себе руки... через сусідку
17:46, 17 квітня 2012Вінниця
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Кохання тут ні до чого
16 квітня о 07:03 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №35 міста Шаргород надійшло повідомлення від чергового лікаря центральної районної лікарні про те, що в приймальне відділення поступила 17-річна дівчина з діагнозом: спроба суїциду, медикаментозне отруєння.
Як повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, причиною спроби суїциду стала сварка з сусідкою.
Стан потерпілої задовільний.
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