17-річна дівчина хотіла накласти на себе руки... через сусідку

16 квітня о 07:03 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №35 міста Шаргород надійшло повідомлення від чергового лікаря центральної районної лікарні про те, що в приймальне відділення поступила 17-річна дівчина з діагнозом: спроба суїциду, медикаментозне отруєння.

Як повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, причиною спроби суїциду стала сварка з сусідкою.

Стан потерпілої задовільний.