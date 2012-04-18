Офіцери МВС з'ясовуватимуть, хто з них крутіший від решти утричі

Чемпіонат МВС з офіцерського триборства зібрав кращих спортсменів-правоохоронців з усієї держави. Протягом наступних трьох днів правоохоронці змагатимуться у трьох видах спорту: стрільбі, плаванні та легкій атлетиці.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

У змаганнях братимуть участь 132 учасники з усіх обласних управлінь внутрішніх справ, міста Києва та Севастополя, а також представники транспортної міліції та внутрішніх військ МВС.

Урочисте відкриття Чемпіонату відбулося у приміщенні обласного Управління внутрішніх справ.

До представників 33 команд-учасниць, які прибули з різних куточків України, та які упродовж трьох днів виборюватимуть звання найсильнішої, звернувся з промовою начальник Управління внутрішніх справ України у Вінницькій області Валерій Нонік: «Фізична культура і спорт посідають провідне місце у підвищенні професійної підготовки працівників правоохоронних органів. Належна фізична підготовка – обов’язкова умова професійного виконання службових обов’язків для правоохоронців, а змагання з різних видів спорту є постійними та ефективними помічниками у цьому. Ми цінуємо наші національні спортивні надбання, знаємо потенціал особового складу, нам відомий досвід розвитку прикладних видів спорту в провідних країнах світу, і ми повинні, об’єднавши ці потужні складові, створити нову, ефективну, успішну українську модель професійної підготовки працівників міліції».

Головний міліціонер Вінниччини висловив подяку Міністерству внутрішніх справ за надану честь та довіру приймати офіцерський Чемпіонат загальнодержавного рівня. Адже 2012 рік оголошений Роком спорту та здорового способу життя. Представникам команд очільник міліції Вінниччини побажав нових досягнень у професійній майстерності.

Настоятель храму Дмитра Солунського отець Сергій благословив усіх учасників змагань і побажав їм нових досягнень та перемог