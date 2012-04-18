Полтавські "рабовласники" утримували людей на Вінниччині

Полтавський кримінал вивозив людей в рабство на Вінниччину.

Про це повідомили співробітники прес-служби управління МВС Полтавщини.

Нещодавно була затримана банда, членам якої інкримінують організацію трудової експлуатації десяти людей. Працівники правоохоронних органів в процесі проведення оперативно-слідчих заходів змогли встановити, що "рабовласники" шукали жертв з числа соціально незахищених молодих людей. Злочинці агітували молодь їхати на заробітки в Одеську і Вінницьку області. Про роботі "рабовласники" говорили, що вона абсолютно законна, з високою заробітною платою. Молодь, яка перебувала в поганих фінансових умовах, погоджувалася працювати за пристойні гроші (від 2 000 грн. до 5 000 грн.).

"Рабовласники" відвозили хлопців і дівчат на територію Одеської та Вінницької областей по дві-три людини. Там у потерпілих відбирали документи і телефони. Оперативники встановили, що "рабовласники" розселяли потерпілих у брудних бараках і годували їх неїстівною баландою. За це молодь повинна була працювати з чотирьох ранку і до темряви. Міліціонери змогли вийти на слід рабовласників після того, як в органи правопорядку почали масово надходити заяви від громадян про зникнення родичів. В даний момент всі фігуранти по цій справі затримано і дають свідчення.