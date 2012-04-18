Жмеринські ліси незаконно вирубують та перепалюють на вугілля

Жмеринською міжрайонною прокуратурою постійно здійснюється нагляд за додержанням законодавства у сфері охорони лісових ресурсів, оперативні працівники прокуратури особисто виїжджають для огляду лісових ділянок. Наразі матеріали перевірки направлено до Державної екологічної інспекції у Вінницькій області та порушено кримінальну справу (13.04.2012) за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості, яка призвела до незаконної порубки дерев і завдала істотної шкоди навколишньому природному середовищу.

Триває досудове слідство, - повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зокрема. перевіркою, проведеною в березні 2012 року, виявлено, що службові особи комунального підприємства, які зобов'язані здійснювати охорону лісів, допустили незаконну порубку дерев на території Жуківецької сільської ради Жмеринського району, що спричинило шкоду інтересам держави на 74870 гривень. За даним фактом Жмеринською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу, на даний час триває досудове слідство.

Проведеними у лютому ц.р. перевірками щодо додержання законодавства у сфері охорони лісових ресурсів, виявлено лісопильні підприємства, які працюють без отримання відповідних дозволів і здійснюють викиди забруднюючих речовин у повітря. Прокуратурою, з метою припинення такої діяльності, внесено документи прокурорського реагування.

Окрім того, на території однієї із сільських рад виявлено незаконну діяльність фізичної особи-підприємця, який випалював з деревини вугілля кустарним способом. У підприємця знайдено близько 40 кубометрів дерева та 400 мішків з вугіллям. За ініціативою прокуратури за даним фактом проведені перевірки санстанцією, пожежною охороною, екологічною інспекцією. На сьогодні, діяльність підприємця призупинено.

3 квітня 2012 року у Жмеринську міжрайонну прокуратуру надійшло звернення громадянина щодо виявлення самовільної порубки у лісовому масиві на території Біликовецької сільської ради. За даним фактом прокуратурою проведена перевірка, під час якої виявлено пні дуба та ясена у кількості 14 штук без затесів та клейм. Зовнішній вигляд пнів свідчив про задовільний стан зрізаних дерев.