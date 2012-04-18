«Подільська весна – 2012» відкрила сезон великого тенісу

Протягом трьох тижнів на кортах тенісного клубу «Смеш» у Центральному парку культури та відпочинку ім. М. Горького за сприяння спорткомітету Вінницької міської ради проходив другий обласний турнір з великого тенісу «Подільська весна – 2012».

Змагання відкрили тенісний сезон на Вінниччині.

Як і минулого року, на цьому турнірі спортсмени змагалися лише у парному розряді. На корт виходили вінничани, представники Бершаді, Тростянця, Ладижина. Загалом 40 учасників у 4 групових турнірах виборювали право грати у напівфінальних і фінальному матчах. Переможцями і призерами стали представники обласного центру. А перемогли брати Олександр та Юрій Слюсарі.

– Турнір ми організували задля популяризації тенісу серед городян та мешканців області, а також для підвищення майстерності діючих тенісистів, – сказав Олександр Солтан, організатор і головний суддя. – Кількість прихильників великого тенісу на Вінниччині постійно зростає. Тому у наступному році у ці ж терміни ми також плануємо провести аналогічний турнір, зробимо його традиційним.

Довідка “УНІАН”. У Вінниці тенісні корти є біля диспансеру на П’ятничанах, на території ВНТУ, у парках Дружби народів і ЦПКіВ, санаторії ВПС, водно-веслувальній базі «Спартак» і кооперативному інституті по вул. Фрунзе.

