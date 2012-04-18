Вінницький "кримінальний квартет" затримали

Напередодні Великодня на території Замостянського району міста Вінниці четверо молодиків вчинили розбійний напад на 27 – річного чоловіка.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Це сталося у вечірній час поблизу міського стадіону «Локомотив». Потерпілого зловмисники побили і відібрали гроші та мобільний телефон. Усі учасники злочину невдовзі були затримані.

Як повідомив перший заступник начальника Замостянського райвідділу міліції Віталій Стахов, підозрюваними виявилися вінничанами віком від 17 до 20 років. Троє з них не навчаються і не працюють.

Молодики, як з’ясувалося, поверталися з вечірки і були напідпитку. На безлюдній вулиці вони побачили чоловіка, який розмовляв по мобільному. Один з хлопців запропонував пограбувати перехожого, і у такий спосіб, заробити грошей на продовження «банкету». Жоден з них не відмовився від такої ідеї. Чоловіка молодики побили і відібрали у нього мобільний та гаманць.

По "гарячих" слідах працівники міліції встановили особу одного з підозрюваних та затримали його. Невдовзі усі зловмисники були затримані.

Наразі за цим фактом порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.187 Кримінального кодексу (Розбій вчинений за попередньою змовою групою осіб). За такий злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.



