Перестрибнувши паркан, чоловіки опинились під колесами

У місті Вінниці водій таксі збив двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Сьогодні близько першої години ночі водій таксі «Daewoo Lanos» скоїв наїзд на двох чоловіків, які раптово вибігли на проїжджу частину дороги.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Пирогова. Водій автомобіля «Daewoo» їхав з вулиці Гагаріна у напрямку ринку «Урожай», як раптово на проїжджу частину дороги вибігли двоє чоловіків. Вони перескочили через декоративний металевий паркан, яким огороджена проїжджа частина дороги, та опинилися під колесами автівки. Водій таксі загальмував, але наїзду на людей уникнути не вдалося.

Внаслідок ДТП 21 та 42-річні чоловіки з отриманими тілесними ушкодженнями каретою «швидкої допомоги» госпіталізовані до міської клінічної лікарні.

За фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка.