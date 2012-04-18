В прокуратури є питання по виділенню бюджетних грошей сільгоспвиробникам

Прокуратурою Вінницької області встановлено, що Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації не дотримувалось законодавства під час надання бюджетної допомоги сільгосппідприємствам.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Вінницької області внесено подання керівництву Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації про усунення порушень законодавства під час виділення бюджетних коштів через механізм здешевлення кредитів.

Встановлено, що службовими особами управління не дотримувався порядок реєстрації та проведення конкурсу про визначення переможців серед сільгосппідприємств на право отримання вказаної бюджетної допомоги.

