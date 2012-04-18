Аграрні ділки займають людські паї дозволу не питаючи

Аграрні підприємства, які працюють на селі, і тамтешні посадовці питаннями документального оформлення оренди землі не переймаються. Тому питанням дотримання законності у сфері земельних відносин довелось опікуватися прокуратурі Вінницької області.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зокрема, прокурором Шаргородського району порушено кримінальну справу за фактом самовільного зайняття земельних часток (паїв) громадян, які перебувають в оренді ФГ "Агро-Калина", одним із фермерських господарств за ст. 197-1 КК України.

Цим же прокурором внесено подання голові Михайлівської сільської ради, яким не вжито заходів до укладення договорів оренди земель, що використовуються ПП "Золотий колос" та прийняті рішення, якими ПрАТ "Київстар" без розроблення проекту землеустрою надано в оренду земельну ділянку.

Прокурором Погребищенського району опротестовано рішення Шурмівської сільської ради, яким у порушення вимог Земельного кодексу України надано в оренду земельну ділянку площею 14,7 га за межами населеного пункту.