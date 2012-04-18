«Укрзалізниця» дасть додаткові поїзди на травневі свята

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») призначила додаткові поїзди на час травневих свят.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, Південно-Західна залізниця призначила 3 поїзди.

Південно-Західна залізниця призначила поїзди № 207/208 Київ-Ужгород відправленням із Києва 27 і 28 квітня і 1 і 5 травня, з Ужгороду - 28 і 29 квітня і 2 і 6 травня № 219/220 Київ-Івано-Франківськ відправленням із Києва 28 і 29 квітня і 2 і 6 травня, з Івано-Франківська - 28 і 29 квітня і 2 і 6 травня.

Південна залізниця призначила поїзд № 553/554 Київ-Тернопіль відправленням із Києва 27 і 28 квітня і 2 травня, з Тернополя - 27 і 28 квітня і 2 травня.

«Робота з призначення поїздів продовжується», - повідомляє «Укрзалізниця».

Довідка УНІАН. Залізниці України на новорічні й різдвяні свята в 39 додаткових поїздах перевезли 167,6 тис. пасажирів.

Водночас «Укрзалізниця» заявляла, що додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх населеність не перевищує 50%.

