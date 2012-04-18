Вінницька митниця найбільше експортувала столярних деталей

З високими показниками завершив перший квартал 2012 року колектив Вінницької митниці, успішно виконано доведені фінансові завдання. До Державного бюджету України перераховано 167,8 мільйона гривень, це на 33,3 мільйона гривень або на 24,8 відсотка більше проти відповідного періоду минулого року. На 14 відсотків зросли обсяги оподаткованого імпорту і склали майже 666 мільйонів гривень.

Про це повідомив начальник Вінницької митниці Геннадій Федик.

Завдяки здійсненню контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, на 43,4 мільйона гривень збільшено базу оподаткування, за рахунок коригування митної вартості додатково перераховано до бюджету 11,4 мільйона гривень. У результаті ведення класифікаційної роботи загальна сума збільшення митних платежів склала 552,4 тисячі гривень.

У митниці акредитовано більше двох тисяч суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, оформлено 529 тисяч тонн вантажів, що на 51 відсоток більше, ніж у першому кварталі 2011-го.Загальний товарообіг становить 204,5 мільйона доларів США, позитивним є сальдо зовнішньої торгівлі, обсяги експортних операцій сягнули понад 116 мільйонів доларів США.

Основними експортними товарами були вироби столярні і теслярські будівельні деталі, олія соняшникова, насіння ріпаку, соки з плодів, маргарин й інші. Серед імпортних переважали добрива хімічні, трактори, моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, прокат плоский, електричні двигуни і генератори та інша продукція. Традиційно залишаються лідерами, з якими вітчизняні суб’єкти господарської діяльності проводили зовнішньоекономічні операції, Росія (26 відсотків загального товарообігу), Польща (16), Німеччина (10), Білорусь (8 відсотків загального товарообігу).