За обсягами будівництва минулий рік на наздоганяємо

У січні – березні 2012р. підприємствами Вінницької області виконано будівельних робіт на суму 154,9 млн. грн., що у порівняних цінах становить 91,1% до обсягів будівництва у січні – березні попереднього року.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 81,3% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (13,0% та 5,7% відповідно).