Священик благословив призовників на ратну службу

18 квітня на збірному пункті Вінницького обласного військового комісаріату, що у місті Козятин, відбулися урочисті проводи юнаків до лав Збройних Сил України. Чергові 9 команд новобранців відбули до майбутніх місць військової служби.

Цієї весни до лав Збройних Сил України та інших військових формувань Вінниччина направить 800 юнаків. Зокрема, у Внутрішніх військах МВС України проходитимуть службу 290 подолян, у Державній спеціальній службі транспорту – 45, а 465 юнаків виконуватимуть свій конституційний обов’язок у лавах Збройних Сил України.

Про це повідомляє Регіональний медіа-центр МО України (м. Вінниця).

Щирі слова вітань на адресу новобранців під час урочистого мітингу пролунали з вуст начальника відділу обліково-мобілізаційної роботи Козятинської міської ради Олександра Паламарчука. А мати призовника Олена Ляшук побажала усім призовникам з честю виконати благородну справу служіння Вітчизні.

– Нехай у щоденному армійському житті вас оберігає материнська молитва та зігрівають спогади про батьківську домівку, – наголосила вона.

У свою чергу, начальник відділу обліково-призовної роботи – заступник обласного військового комісара з призову підполковник Михайло Дзигаленко звернув увагу юнаків на те, що, вступаючи до лав захисників Батьківщини, вони беруть на себе відповідальність за спокій своїх рідних і близьких, за долі мільйонів громадян держави.

– На вас чекає виконання відповідальних бойових завдань, щоденна напружена військова служба. Мобілізуйте всю силу своїх молодих сердець, свою волю і розум, адже віднині, ви – захисники Вітчизни, – закликав полковник Михайло Дзигаленко.

Від імені новобранців призовник Михайло Джуринський запевнив присутніх, що подоляни з честю та гідністю готові виконувати покладені на них завдання.

Настоятель православної церкви Серафима Саровського протоієрей Роман благословив призовників на ратну службу.

За словами підполковника Михайла Дзигаленка, особливістю цьогорічного призову “Весна – 2012” є те, що майже 90 відсотків юнаків не мають обмежень за здоров’ям. Ще до початку призовної кампанії у військових комісаріатах області були вивчені дані юнаків, їх стан здоров’я та морально-ділові якості, фізична підготовленість. Тому до війська підуть кращі з кращих. Більше того, під час формування команд враховувалося побажання хлопців щодо проходження ними військової строкової служби.