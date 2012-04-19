Держекоінспекція судитиметься з «Агропродінвест-2005»
09:31, 19 квітня 2012Вінниця
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За півторамільйонні збитки природі
Прокуратурою Вінницької області встановлено, що товариством «Агропродінвест-2005» спричинено збитків природним ресурсам на 1 мільйон 456 тисяч гривень.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Прокуратурою Вінницької області в порядку господарського судочинства підготовлено позов в інтересах Державної екологічної інспекції у Вінницькій області до ТОВ «Агропродінвест-2005» про стягнення збитків, спричинених природним ресурсам на суму 1 мільйон 456 тисяч гривень.
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