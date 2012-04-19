Вантажоперевезення в області зросли на 17.4%

За січень–березень 2012р. транспортом області перевезено 3469,0 тис. т вантажів, що на 17,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Вантажооборот становив 5929,6 млн. ткм, що на 10,6% більше від обсягу січня–березня 2011р.

Вантажооборот залізничного транспорту збільшився також на 10,9%, а автомобільного транспорту – на 3,0%.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–березнем 2011р. збільшилися на 28,9%, у т.ч. будівельних матеріалів (в 1,8 рази), цементу (у 1,7 рази), кам’яного вугілля (в 1,5 рази), зерна та продуктів перемолу (на 37,8%).

Зменшення відбулось по відправленню брухту чорних металів (в 1,7 рази), лісових вантажів (на 27,0%), нафти та нафтопродуктів (на 24,6%), хімічних та мінеральних добрив (на 3,2%).

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2012р. перевезено 822,8 тис. т вантажів, що на 8,7% менше обсягу перевезень вантажів у січні–березні 2011р., виконано вантажооборот в обсязі 214,1 млн. ткм, який збільшився на 3,0%.