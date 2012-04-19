Студентів змушували "відстьогувати" частину стипендії

Студенти Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету за вказівкою керівництва частину отриманої стипендії та матеріальної допомоги повертали на розрахунковий рахунок учбового закладу.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зокрема, Могилів-Подільською міжрайонною прокуратурою встановлено, що упродовж 2008-2011 років службові особи Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету, зловживаючи службовим становищем, виплачували учням стипендію та матеріальну допомогу у розмірі понад 10% коштів.

Ці порушення призвели до завищення витрат на виплату стипендії і матеріальної допомоги та завдали державі матеріальної шкоди на 495 423 гривень.

Також встановлено, що частину даних коштів студенти за вказівкою керівництва коледжу повертали на розрахунковий рахунок учбового закладу.

Могилів-Подільською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу відносно службових осіб Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету за фактами зловживання ними службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.



