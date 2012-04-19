Рух по центральному мосту у неділю ввечері перекриють

У зв’язку із відкриттям фонтану 22 квітня о 19:30 рух транспорту по центральному мосту буде перекрито.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Тролейбуси №4,5,10,11,12 будуть рухатись по вулиці Київський і через київський міст, з виїздом на вулицю Соборну на площі Театральній.

В напрямку Вишеньки так само будуть рухатись маршрутні таксі та інші автівки.

Окрім цього, автомобільний транспорт зможе рухатись вулицею Соборною, Першотравневою та Свердлова, але в’їзд на центральний міст з обох боків буде закрито.

По завершенню дійства, міст знову буде доступний для транспорту

