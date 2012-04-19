Вінничани зможуть «прошмигнутися» паризькими вуличками

Центр сучасного мистецтва «Арт-шик» люб’язно запрошує Вас 21 квітня 2012 р. о 18:00 на концерт «ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА» київського дуету акордеоністів "W-you".

Виконавці Євген Гаврилюк і Михайло Кашук з допомогою чарівної музики акордеона понесуть Вас у вишукані паризькі вулички або чарівливі балканські гори.

Концерт складається з 2-х відділень. Вартість квитка – 50 грн. Кількість квитків обмежена!

ПРО ГРУПУ: Євген Гаврилюк народився в р. Горіхів (Запорізька обл.), Закінчив Київську середню спеціальну музичну школу-інтернат ім. М.В. Лисенка, Київську національну музичну академію ім. П. Чайковського. Лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів: Міжнародний конкурс-фестиваль "АccoНoliday" м. Київ, Міжнародний конкурс "Дзвони Львова" м. Львів, конкурс баяністів-акордеоністів м. Москва, Всеукраїнський конкурс "Провесінь" м. Кіровоград, міжнародний конкурс баяністів і акордеоністів м. Санок, Польща, конкурс "Грай баян" р. Ржев, конкурс "Кубок Кривбасу" р. Кривий Ріг, Всеукраїнський конкурс "Нові імена України" м. Київ. Також Євген був нагороджений іменними годинами від Прем'єр-міністра України і мера Києва за особливі успіхи в навчанні, був гостем Аліни Акуленко, що веде програми "Добридень" на Першому каналі Українського радіо, на радіо "Культура".