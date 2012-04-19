10-річний вінничанин виграв Всеукраїнський дорослий турнір з шахів

Несподівано завершився відкритий шаховий турнір «Вінниця-2012», який зібрав дорослих та юних спортсменів з Вінницької, Одеської та Львівської областей.

Його переможцем став 10-річний вінничанин, кандидат у майстри спорту Вітя Матвіїшин.

Чемпіон України серед юнаків випередив низку досвідчених кандидатів і навіть майстра спорту. У 9 турах він набрав 7,5 очки (6 перемог і 3 нічиї).

Стільки ж очок набрав досвідчений міжнародний майстер Віктор Гудок, але в нього виявився гіршим додатковий турнірний коефіцієнт. Третє місце посів першорозрядник з Іллічівська (Одеська область) Артем Анікеєв. Він виконав норматив кандидата у майстри спорту.

У нижчій лізі цього турніру змагалися першорозрядники. Тут переміг Микола Кириченко (Львів), який набрав 7 очок з 9 можливих.