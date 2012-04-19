Вінничани почали здавати на переробку більше худоби та молока

За І-й квартал 2012р. від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників надійшло на переробні підприємства 7,3 тис. т живої ваги худоби та птиці, що на 11,7% більше проти відповідного періоду 2011р., та 110,1 тис. т – молока і молочних продуктів (на 14,4% більше).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Крім того, переробними підприємствами використано для переробки 2,8 тис. т власно вирощеної худоби та птиці (на 4,9% менше, ніж за І квартал 2011р.).

У січні–березні п. р. частка господарств населення в загальному обсязі закупівлі переробними підприємствами худоби та птиці порівняно з відповідним періодом 2011р. зменшилася з 22,7% до 10,2%, молока – з 60,0% до 42,8%.



