Вінницьких футболістів запросять на польське "Міні-Євро-2012"

У Вінниці триває юнацьке “Міні-Євро-2012” серед кращих 16 шкільних команд міста

Тим часом намагаються не відставати і поляки, які разом з Україною є організаторами справжнього цьогорічного чемпіонату Європи з футболу.

З 30 травня по 4 червня 2012 року у Великопольському воєводстві Польщі відбудеться Міжнародний футбольний молодіжний турнір "Міні-Євро-2012" з нагоди 650-річчя міста Коло та 10-ї річниці співпраці Вінницької області та відділення Меліораційного Товариства. Передбачається, що участь у ньому візьмуть щонайменше чотири команди з Вінницької області.

Вінницькі колективи делегуватимуть за підтримки Міжнародного товариства "Україна-Польща-Німеччина". Організатором турніру виступає польське Меліораційне Товариство.