Десятеро студентів ВНТУ отримали гранти від Домбровського

18 квітня Вінницький національний технічний університет відзначив День Науки.

Викладачі та студенти вузу, його колишні випускники зібрались, аби у святковій атмосфері підбити підсумки своєї роботи на науковій ниві.

Грамоти та дипломи отримали як вже маститі автори публікацій і винаходів, так і молоді науковці, які тільки звикають називатися кандидатами, докторами, доцентами та профессорами, - повідомляє „ВінницяОК”.

До речі, за словами проректора з наукової роботи ВНТУ Сергія Павлова, студенти вузу над серйозними дослідженнями працюють пліч-о-пліч із викладачами.

- Саме на нарощення інтелекту наш університет робить наголос. Минулого року вуз став другим в Україні за напрямком «інтелектуальна власність», ми поступились тільки університету харчових технологій. Більше того, ВНТУ – єдиний український вуз, що представлений в Міжнародній асоціації винахідників, і торік ми отримали гран-прі, три золотих і одну срібну медалі за кращі винаходи.

Вже третій рік поспіль підтримує молодих науковців випускник ВНТУ, кандидат економічних наук, нині – директор Інституту Глобальних Трансформацій Олександр Домбровський.

Якщо минулого року його персональні гранти отримало троє найініціативніших студентів ВНТУ, то цього разу їх кількість зросла до 10-ти у 7-ми номінаціях.

Зокрема, спеціальні дипломи та сертифікати на отримання від 2 до 3-х тисяч гривень отримали: у номінації «Ідея» магістрант Ігор Дудатьєв, за лідерські якості нагороджено студента Ігоря Бойка, у номінації «Успіх» Віталія Зянька, за кращі розробки на тему екології людини та довкілля нагороду отримала Марина Турчин, за найкращий науково-технічний проект з енергозбереження нагороджено Руслану Данильчук та Олексія Парфілова. Відзначено також дві кращі академічні групи серед старших та молодших курсів.

А за перемогу в низці конкурсів та олімпіад грантами відзначено В’ячеслава Мальованого та Олексія Стаха.

Нещодавно хлопці повернулись із харківської зимової школи програмування (куди їздили також за підтримки Олександра Домбровського), де увійшли до десятки найсильніших команд.

- Серед українських команд тільки два університети нас обігнали, – каже Олексій Стах. – Зараз продовжуємо тренуватися, адже скоро буде схожа літня школа в Севастополі, далі ще багато олімпіад, тобто, є де «розігнатися».

Але усе це, без сумніву потребує витрат, та й фінансовий стимул для студентів ніколи зайвим не буває. А їхнє бажання вчитися і займатися дослідженнями важко переоцінити. Тому, каже Олександр Домбровський, й підтримує партнерські стосунки з ВНТУ.

- Є ціла низка проектів, якими ми опікуємось вже давно, і започатковуємо нові. Так, цього року на базі ВНТУ пройде Х Міжнародний конкурс з WEB-дизайну та комп’ютерної графіки, вже 19 років на базі фізико-математичної гімназії №17 проводиться Всеукраїнська комплексна олімпіада з математики, фізики та інформатики «Турнір чемпіонів», підтримуємо команду «VNTU wRabbits», яка успішно виступає на різних конкурсах. Крім того, домовились про проведення восени цього року у Вінниці півфіналу Першості світу з програмування. Нам би дуже хотілося, щоб і фінал цієї першості теж приймала Вінниця, адже це дуже знакова подія в галузі ІТ-технологій. Тому ми все зробимо, щоб півфінал пройшов на кращому рівні, – наголосив Олександр Домбровський.

Підтримуючи розвиток української науки, за словами Олександра Домбровського, не варто забувати про адаптацію вітчизняної системи вищої освіти до потреб і викликів сьогодення. Адже змінюється світ, змінюється економіка і щораз життя ставить нові вимоги до фахівців різних напрямків.

- Молодь повинна бути готовою до викликів, – каже Олександр Домбровський. – Сьогодні будь-яка країна, яка здатна сконцентрувати інтелект, використати його на благо рідної країни, буде мати найбільшу перспективу. У нас гарна система середньої освіти, гарна система вищої освіти, хто б її як не критикував, дуже талановиті діти. Але після отримання диплому треба вирішити, де їм працювати. Як правило, їх забирають поляки, інші країни Європи, навіть, японські університети відбирають в Україні студентів на навчання з працевлаштуванням в Японії. Відбувається дуже серйозна інтелектуальна конкуренція і ми повинні боротися, створювати систему, щоб наших дітей захистити, дати їм можливість, знання для нормальної роботи в рідній Україні.

До речі, фундамент принципово нових освітніх проектів, спрямованих саме на те, аби удосконалити отримані у вузі знання та отримати практичні навики роботи, на Вінниччині нині закладає Бізнес-школа, створена з ініціативи Олександра Домбровського за співпраці з Міжнародним Інститутом Менеджменту.



