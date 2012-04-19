На Вінниччині стартував проект польського МЗС

19 квітня у Вінницькій області офіційно розпочався реалізацію грантового проекту «Створення та початок діяльності Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування».

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Проект реалізується в рамках програми «Польська допомога розвитку-2012» Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Виконавці – Вінницький обласний осередок Міжнародної громадської організації «Україна–Польща–Німеччина» та Великопольський Центр Освіти і Курсів Самоврядування (ВЦОіКС) (м.Познань, Польща). Вінницька обласна Рада є партнером проекту.

19-20 квітня відбуватиметься організаційний етап 1-ї частини проекту, а саме: зустріч представників органів місцевого самоврядування Вінниччини з питання створення Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування (ВОАОМС). У зустрічі братиме участь делегація працівників ВЦОіКС на чолі з виконавчим директором Мачеєм Козіком. Загалом робоча група у складі 25 осіб протягом 3 днів працюватиме над установчими документами Асоціації. Відтак 23 квітня планується провести установчі збори ВОАОМС.

У перший день роботи польські експерти презентували вінницьким колегам історію заснування та діяльності ВЦОіКС, за прикладом якої створюватиметься і Вінницька асоціація.

– Створення асоціації відповідає потребам самих органів самоврядування, а також спрямоване на виконання доручення Президента України та рішення Ради регіонів про заходи щодо пришвидшення реформування регіональної влади, – прокоментував актуальність події перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський.

Представляючи свою організацію, директор ВЦОіКС Мачей Козік підкреслив, що їхній центр діє вже 22 роки і є найстаршим і унікальним об’єднанням органів місцевого самоврядування в Польщі.

– На сьогодні ВЦОіКС об’єднує 273 місцевих самоврядних органи (242 гміни та 31 повіт). Всі ці роки організація була поза політикою. Я раджу і Вінницькій асоціації не звертати уваги на центральну владу, а працювати для себе і на себе, – порадив колегам Мачей Козік.

Польські гості пригадали, що думку про створення подібної до ВЦОіКС організації на Вінниччині ще 5 років тому у Познані озвучив голова МГО «Україна–Польща–Німеччина», нині голова обласної Ради, Сергій Татусяк.

Довідка: проект «Створення та початок діяльності Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування» триватиме з квітня по листопад 2012 року.

Кошторис проекту – 740 тис. грн.; з них: 550 тис. грн. – кошти Міністерства закордонних справ Республіки Польща, 190 тис. грн. – кошти Вінницької області.

На сьогодні заявки про вступ до Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування надійшли від 18 місцевих рад – 10 районних, 4 міських, 3 сільських та Вінницької обласної Ради.