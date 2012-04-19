Підтримати Юлю до Харкова їздили 200 вінницьких бютівців

Близько 200 вінницьких соратників Тимошенко їздили до Харкова, аби підтримати на мітингу свого партійного лідера. Адже сьогодні о 10 ранку в Харківському Апеляційному суді розпочався розгляд справи Юлії Тимошенко, пов’язаної з корпорацією ЄЕСУ.

На думку однопартійців Юлі, справу сфабриковано, адже усі матеріали базуються на даних 1997-99 років, коли Тимошенко не очолювала корпорацію ЄЕСУ, а була народним депутатом України.

Як повідомила керівник прес-служби Вінницької обласної партійної організації ВО „Батьківщина” Марина Карабай, вінничанам довелося зіткнутися з надмірною прискіпливістю харківських даішників на під'їзді до міста.

- Наш автобус зупинили вперше на під'їзді до Харкова, довго і прискіпливо вивчали документи водія. Тоді відпустили, а через 300 метрів – знову перевірка. Відверто кажучи, якби на КПП не було народного депутата Петра Одарченка, не знаю, чи й змогли б ми потрапити на мітинг.