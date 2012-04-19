Губернатор Вінниччини оприлюднив декларацію про доходи

Відповідно до законодавства України голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.

Згідно з декларацією, його дохід за 2011 рік склав 358,623 тис. грн.

У розділі «Нерухоме майно» у власності голови облдержадміністрації перебуває земельна ділянка загальною площею 3000 квадратних метрів, житловий будинок 180 квадратних метрів та дачний будинок 70 квадратних метрів.

Утримання та обслуговування майна обійшлися голові облдержадміністрації у 40,000 тис. грн. Згідно з декларацією, його дохід за 2011 рік склав 358,623 тис. грн.

Нагадаємо, згідно з декларацією за 2010 рік, у розділі «Нерухоме майно» у власності голови облдержадміністрації перебуває земельна ділянка загальною площею 3000 квадратних метрів, житловий будинок 180 квадратних метрів та дачний будинок 70 квадратних метрів.

Утримання та обслуговування майна обійшлися голові облдержадміністрації у 40,000 тис. грн.

Загальна сума сукупного доходу: 204 тис. грн

У приватній власності губернатора були:

• земельна ділянка площею 300 м2

• житловий будинок площею 180 м2

• квартира площею 100 м2

• легковий автомобіль AUDI-80