Вінниччина поповнила свій бюджет на 525,7 млн. гривень

За 3 місяці 2012 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 525,7 млн. грн., що становить 23,4% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2246,9 млн.грн.).

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 48,2 млн.грн., або на 10,1%.

Про це повідомило Головне управління економіки у Вінницькій області.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 428,3 млн.грн., що становить 21,8% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 1964,3 млн.грн.) та 108,6% до планових показників на 3 місяці згідно помісячного розпису з врахуванням змін (заплановано 394,4 млн.грн.).

Додатково отримано до плану на 3 місяці 33,9 млн.грн. З 20-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на 3 місяці по 7-ми джерелах на загальну суму 1,0 млн.грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 46,8 млн.грн., або на 12,3%.