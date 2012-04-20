Чорнобильці самі обиратимуть собі санаторії

Кабінет Міністрів України затвердив проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - щодо вільного вибору закладу санаторно-курортного лікування або відпочинку "чорнобильцями". Проект акта представив віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, повідомляє http://www.kmu.gov.ua.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що законопроект розроблено з метою реформування корупційної процедури видачі безплатних путівок "чорнобильцям" - шляхом запровадження принципу монетизації пільг. Зокрема, пропонується замінити видачу безкоштовних путівок (і, відповідно, проведення тендерів) наданням грошової допомоги для компенсації вартості путівок у спосіб безготівкового перерахування її санаторно-курортним закладам, які надали послуги. При цьому "чорнобилець" самостійно обиратиме заклад санаторно-курортного лікування чи оздоровлення згідно із чергою, яку веде місцеве управління соціального захисту. Тим самим фактично буде реалізовано принцип "ваучеризації" оздоровлення, що дозволить повністю відмовитися від проведення тендерів за закупівлю послуг по оздоровленню серед санаторно-лікувальних закладів.

Законопроектом передбачається, що порядок надання допомоги визначатиме Мінсоцполітики - в межах щорічних бюджетних призначень (як відомо, у бюджетній програмі Мінсоцполітики - КПКВК 2501200 "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - на 2012 рік передбачено 370 млн. грн.), а граничний обсяг допомоги, розмір середньої вартості путівки та порядок виплати грошової компенсації визначатиме Кабінет Міністрів.

"Проект відповідає цілям Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» щодо необхідності підвищення адресності соціальної допомоги, якості соціальних послуг та унеможливлення корупції", - підкреслив Сергій Тігіпко.