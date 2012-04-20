Як виглядатиме ЦПКіВ у майбутньому з'ясується вже сьогодні

У Вінниці завершився перший в історії міста Міжнародний архітектурний конкурс.

Як повідомила заступник вінницького міського голови Валентина Балицька, сьогодні у залі засідань департаменту містобудування, архітектури і кадастру відбулась презентація проектів з реконструкції ЦПКіВ ім. Горького, і вже пообіді стане відомо відомим ім'я переможця конкурсу на кращу концепцію розвитку Центрального парку Вінниці.

За словами директора департаменту містобудування, архітектури і кадастру міської ради Максима Мартинюка, в конкурсі окрім вітчизняних взяли участь 7 учасників з-за кордону, серед яких фахівці з Польщі, Росії, Данії і Колумбії.

Загалом, за словами посадовця, на конкурс надійшло більше двох десятків робіт.

Основними критеріями при виборі найкращою конкурсною роботи є мінімальна забудова території парку, збереження зелених насаджень і реліктових рослин, а також ефективне використання паркової території