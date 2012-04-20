План бюджету по доходах не виконав тільки Могилів-Подільський

Дохідну частину бюджету до плану на 3 місяці з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 33-х бюджетах.

Не виконано 1 бюджет – міста Могилів-Подільського, по якому виконання склало 90,4%.

Про це повідомило Головне управління економіки у Вінницькій області.

Найбільший рівень виконання плану на 3 місяці по власних і закріплених доходах за помісячним розписом досягнуто по бюджетах районів: Жмеринського – 133,3%, Томашпільського - 138,2%, Крижопільського – 136,0%, Липовецького – 130,7%, Мурованокуриловецького – 130,5%, Піщанського – 131,0%, Погребищенського – 134,2%, Тиврівського – 132,4%.

Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах 3-х місяців 634 ради, або 90,4% (за 3 місяці 2011 року – 623 ради).