Президент особисто вручив премії молодим вченим з Вінниччини

Президент України Віктор Янукович вручив відзнаки лауреатам премій Глави держави для молодих вчених 2011 року.

Про це повідомляє Інтернет-представництво Президента України.

«Відзнака, яку ви сьогодні отримаєте, - не тільки визнання вашого успіху як вчених і дослідників. Це уособлення надій України на те, що ваш професійний шлях допоможе модернізувати країну», - сказав Віктор Янукович, вітаючи молодих науковців.

Президент підкреслив, що йдеться про наукові здобутки, які також можуть позитивно працювати на міжнародний імідж України. «Ми цінуємо те, що всі ви вже в молодому віці засвідчили свій дослідницький талант, високий професійний рівень та на ділі довели, що здатні гідно репрезентувати українську науку у світі», - сказав він.

Саме активне залучення молоді до дослідницької роботи, створення умов для практичного втілення свіжих та оригінальних ідей залишатиметься одним із головних напрямів державної політики в науково-технічній сфері, наголосив Віктор Янукович.