Дошколярики Вінниці змагалися у танцях та співі

20 квітня у Вінницькому облмуздрамтеатрі ім. Садовського пройшов міський конкурс серед вихованців дитсадків «Зоряний дует». Змагалися представники чотирьох дошкільних навчальних закладів – № 27, № 13, № 73 та № 23. Їхні виступи оцінювало компетентне журі на чолі з директором департаменту освіти Вінницької міської ради Володимиром Буняком.

«Зоряні дуети» на сцені, зрозуміло, підтримували цілі команди дошколяриків, яким допомагали старші товариші. Цим захід нагадував інший міський конкурс – «Вихователь року», в якому також фактично змагаються колективи садочків, а не лише найкращі педагоги. Але завдяки підтримці театралів зараз милували око не лише виступи учасників, але й гарно підібрані декорації.

Кожна команда продемонструвала багато цікавого. Ці зворушливі виступи малюків незмінно примушували аплодувати переповнену залу. Наприклад, у конкурсі «Я+Ти» вихованці садочку № 27 Уляна Ясько і Ілля Ходаков класно зіграли улюблених героїв сучасних дитячих мультиків –Машу і Ведмедя, а у конкурсі копіювання кумирів – вже Баскова і Пугачову. У конкурсі «Танцюють всі» відмінно виступили вихованці садочка № 13 Микита Моїсєєв і Юля Федяєва. Вони запропонували глядачам поринути у пригодницьку атмосферу ковбойського Дикого Заходу.

Але найкращими цього разу журі визначило вихованців садочку № 73 Іванку Боровську і Миколу Борщевського. Дівчинка звернула на себе увагу потужним співом. Класичний український танок пара переможців виконала також на-ура, викликавши бурхливі овації. Група підтримки у них виявилась дуже гучною, що, напевно, не могло не вплинути на оцінки журі.