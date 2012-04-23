"Нива" встояла у Чернівцях

Після поразки на своєму полі від одного з лідерів – запорізького “Металурга” (1:4) вінницька “Нива” мала реабілітовуватися на чужому полі. Минулої суботи наша команда грала у Чернівцях проти місцевої “Буковини”, яка посідає шостий рядок турнірної таблиці першої ліги.

Підопічні Вадима Зайця зуміли відзначитися вже на 4-й хвилині зустрічі. Євген Сантрапинських вдало виконав штрафний, і м’яч, не зачепивши жодного гравця, опинився у «рамці» голкіпера «Ниви» Геннадія Ганева. А на 25-й хвилині гри футболісти вінницької команди спромоглися зрівняти результат. Відзначився Максим Хаблов. У решту часу домінували господарі, але забити переможний гол буковинцям не вдалося.

Після матчу в.о. головного тренера вінницької команди Олег Шумовицький зазначив:

– Сподіваюся, що це очко допоможе нам. А завдання у нас одне – залишитися у першій лізі.

На жаль, цей задовільний для вінничан виїзний результат не покращив, а лише погіршив турнірне становище “Ниви”. Адже наш головний конкурент “за місце під сонцем” першої ліги “Енергетик” (Бурштин), який до цього 5 матчів поспіль програв, у 27-у турі вдома здолав “Олімпік” (Донецьк) з рахунком 3:2. Після цього “Нива” знову опинилася в зоні вильоту (МФК “Миколаїв” – 21 очко, “Енергетик” – 19, “Нива” – 18, ФК “Львів” – 14). Наступний тур вінницький ПФК проведе вдома 28 квітня. Суперник буде знову непростим – “Кримтеплиця”, яка посідає четверте місце у турнірній таблиці.

